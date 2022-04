Kinder ritira ovetti anche dal mercato italiano: rischio salmonella | LOTTI

MeteoWeb

Dopo il richiamo avvenuto all’estero, anche in Italia l’azienda dolciaria Ferrero ha richiamato dai supermercati diversi lotti di ovetti Kinder Schoko Bons, per rischio contaminazione da salmonella. Il Ministero della Salute ha pubblicato due differenti avvisi di richiamo, chiedendo ai consumatori di non consumare in caso i lotti indicati fossero già stati acquistati. Ecco l’elenco dei lotti richiamati: