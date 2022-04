La collana di fumetti per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

La collana a fumetti “Centenario Aeronautica Militare“, realizzata dall’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare per rendere omaggio agli aviatori di ieri e di oggi in vista del centenario della Forza Armata, verrà presentata domenica 10 aprile 2022 alla 28ª edizione di Romics – Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games. La collana a fumetti “100AM” è uno dei numerosi progetti messi in campo dall’Arma Azzurra per celebrare il centesimo anniversario della sua fondazione, avvenuta il 28 marzo 1923.

Le 12 graphic novel, che verranno gradualmente pubblicate nel corso dei prossimi mesi, accompagneranno i cittadini italiani verso la festa del 28 marzo 2023, occasione per diffondere i valori e la cultura Aeronautica sul territorio e avvicinare soprattutto i più giovani alla Forza Armata. Proprio in quest’ottica è nata l’idea di una serie di libri a fumetti che si avvale di autori emergenti, sceneggiatori, disegnatori, coloristi e copertinisti, per puntare alla generazione dei cosiddetti millennials, grazie alla tecnica della graphic novel, raccontando personaggi e vicende che hanno caratterizzato l’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 anni di vita.

Dopo “Ali su El Alamein“, il primo volume della collana uscito a febbraio realizzato da Marco Trecalli, alla 28ª edizione di Romics verrà presentato “In volo per la vita“, il secondo volume della collana. Narra la storia di tre personaggi: due piloti e un aero soccorritore dell’Aeronautica Militare in prima linea per salvare vite umane, raccontati dalla penna del giornalista Vincenzo Grienti e illustrati dalla fumettista Katia Ranalli. Entrambi saranno presenti all’evento di presentazione che si terrà domenica 10 aprile alle ore 11.00-11.50 a Romics City – Pad.7, assieme al Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, Capo del 5° Reparto “Comunicazione” dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, e all’Art Director della collana, Francesco Archidiacono. Interverranno, inoltre, il disegnatore Andrea Frittella e la colorista Sara Colella, anch’essi coinvolti nel progetto editoriale.

La graphic novel “In volo per la vita” ripercorre, attraverso i ricordi dei protagonisti, fatti di cronaca di grande spessore umanitario: la tragedia del traghetto Norman Atlantic del 28 dicembre 2014 e dell’alluvione di Sarno, Quindici, Siano e Bracigliano, avvenuta in Campania nel maggio 1998. A tali racconti si aggiungono quelli delle missioni, quasi quotidiane, dei trasporti sanitari d’urgenza e quelli dei voli in alto bio-contenimento effettuati durante l’emergenza Covid-19