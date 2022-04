La pandemia ci ha resi più generosi e meno legati al denaro

MeteoWeb

I cittadini degli Stati Uniti hanno mostrato una maggiore generosità finanziaria nel momento in cui si sono sentiti minacciati dal Covid-19. A questa conclusione è giunta una nuova ricerca pubblicata su Scientific Reports.

Durante le grandi crisi, come guerre, pandemie o disastri naturali, è stato riscontrato che le persone mostrano un maggiore egoismo o una maggiore generosità. I comportamenti egoistici possono derivare dalla paura e dall’autoconservazione e le prime fasi della pandemia di Covid-19 hanno visto esempi di comportamenti egoistici come ad esempio l’accaparrarsi beni di prima necessità e il loro accumulo nelle dispense casalinghe. Le crisi, però, possono anche portare a un maggiore senso di comunità e coesione sociale, che possono promuovere comportamenti più generosi noti come “compassione catastrofica“.

Ariel Fridman e colleghi hanno esaminato la relazione tra la presenza della minaccia da Covid-19 e la generosità utilizzando due set di dati longitudinali. Il primo set di dati, dal valutatore di beneficenza Charity Navigator, ha fornito dati su 696.942 donazioni di beneficenza tra luglio 2016 e dicembre 2020 negli Stati Uniti. I dati includevano l’importo donato e la contea in cui viveva il donatore. Il secondo set di dati coinvolgeva 1.003 partecipanti statunitensi che giocavano a un gioco in cui un individuo a cui era stato assegnato il ruolo di dittatore decideva come distribuire 10 dollari tra loro e un partner scelto a caso. La partita è stata giocata in sei occasioni da marzo 2020 ad agosto 2020. La minaccia Covid-19 è stata calcolata in base alle morti giornaliere per contea.

In entrambi i set di dati, gli autori hanno osservato una maggiore generosità quando c’era una minaccia pandemica maggiore. Il 78% delle contee con minaccia Covid-19 ha aumentato l’importo totale donato a marzo 2020 rispetto a marzo 2019. Le contee che non hanno affrontato la minaccia Covid-19 hanno aumentato le donazioni del 55% nello stesso periodo di tempo. Risultati simili sono stati osservati nell’aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. In media, le donazioni a livello di contea sono aumentate del 31,6% sotto minaccia bassa, del 28,5% sotto minaccia media e del 32,9% sotto minaccia alta, rispetto a nessuna minaccia. I donatori ripetuti avevano una probabilità significativamente maggiore di donare a enti di beneficenza di servizi umani.

Nel gioco del dittatore, la donazione è aumentata (rispetto a un’allocazione media di 2,92 dollari) di 0,25 dollari (8,6%) sotto minaccia bassa, 0,38 dollari (13,1%) sotto minaccia media e 0,24 dollari (8,3%) sotto minaccia alta rispetto a nessuna minaccia. Gli autori osservano che, mentre la presenza della minaccia di Covid-19 era associata a una maggiore generosità in generale, il livello di minaccia non faceva molta differenza per le donazioni.

Gli autori concludono che questi risultati si aggiungono alla nostra comprensione del comportamento umano durante una crisi e possono rappresentare una notizia positiva, in netto contrasto con la tragedia della pandemia.