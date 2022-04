Fiordi frastagliati e pianure ondulate: la Penisola Scandinava vista dallo Spazio | FOTO

La missione Copernicus Sentinel-3 ha acquisito questo spettacolare scatto della Penisola Scandinava, che appare quasi del tutto libera da nuvole, il 20 marzo 2022. La Penisola Scandinava, che comprende Svezia e Norvegia, è lunga circa 1.850 km. Si estende verso sud dal Mare di Barents nel nord, dal Mar di Norvegia a ovest e dal Golfo di Botnia e dal Mar Baltico a est. Danimarca, Finlandia, Lettonia e Lituania sono inoltre visibili nell’immagine di questa settimana.

Lungo il lato sinistro della penisola, i fiordi frastagliati che orlano la costa della Norvegia possono essere individuati dallo spazio. Molti di questi fiordi sono stati scavati dagli spessi ghiacciai formatisi durante l’ultima era glaciale. Il fiordo più grande e più profondo della costa norvegese, chiamato Sognefjord, si trova nella Norvegia sud-occidentale ed è profondo 1.308 metri.

La topografia della Svezia consiste principalmente di pianure pianeggianti e ondulate, punteggiate di laghi. I laghi Vänern e Vättern, i due più grandi laghi della Svezia, sono chiaramente visibili nella parte inferiore della penisola. I laghi non congelano completamente durante i mesi invernali. A nord est della penisola si trova la Finlandia, con oltre 55.000 laghi, la maggior parte dei quali creati anch’essi da depositi glaciali.

Durante lo scorso mese di marzo, gran parte dell’Europa settentrionale e della Scandinavia sono state colpite da un forte sistema meteorologico di alta pressione, che ha anche permesso questa acquisizione quasi completamente libera da nuvole. Il 19 marzo a Tirstrup, Danimarca, la pressione atmosferica ha raggiunto il valore di 1051.6 hPa, il valore più altro mai registrato nel mese di marzo.

Grazie alla strumentazione d’avanguardia ospitata a bordo, Copernicus Sentinel-3 misura gli oceani, le terre emerse, ghiaccio e atmosfera della Terra per monitorare e comprendere le dinamiche globali su larga scala. Fornisce informazioni essenziali in tempo quasi-reale per le previsioni meteorologiche e oceaniche.