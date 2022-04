Arriva la prima batteria tascabile al mondo per eBike, converte qualsiasi bici in una bici elettrica | VIDEO

MeteoWeb

Swytch Technology ha annunciato il lancio della prima batteria per eBike tascabile al mondo che trasforma qualsiasi bici in una bici elettrica.

Il nuovo kit di conversione Swytch eBike è dotato di una batteria tascabile (il “Power Pack”) che è di dimensioni simili a un grande smartphone. La batteria fornisce 250 W di potenza e un’autonomia sufficiente per gli spostamenti quotidiani, mentre pesa solo 700 grammi e può essere ricaricata in circa 1 ora.

Swytch ritiene che le eBike debbano essere leggere, convenienti e funzionare come una normale bicicletta pur avendo funzionalità elettriche. Il nuovo Swytch Kit è il risultato di ingegneria e design di livello mondiale per creare un prodotto davvero rivoluzionario che porta tecnologia all’avanguardia a prezzi accessibili nel mercato delle eBike. I principali vantaggi del nuovo kit di conversione sono:

una batteria per eBike tascabile mai vista prima;

una batteria di sicurezza (che consente di portarla nel bagaglio a mano dell’aereo);

il costo sarà circa 4 volte inferiore al prezzo di una eBike con specifiche equivalenti;

i clienti possono trasformare la propria bicicletta esistente, rendendola elettrica e riducendo gli sprechi.

Swytch è già leader nel mercato delle eBike grazie al successo della sua versione esistente dello Swytch Kit, che è uno dei prodotti eBike più venduti nel Regno Unito, avendo venduto oltre 9.000 unità nel 2020.

Ad oggi, Swytch ha venduto quasi 40.000 unità dello Swytch Kit originale a clienti in tutto il mondo, con oltre il 50% delle vendite a clienti internazionali, principalmente nell’UE e negli Stati Uniti. Ora, con l’introduzione del loro nuovo kit, dotato di una batteria tascabile, Swytch prevede che i volumi di vendita globali cresceranno fino a 50.000 unità all’anno.

Il CTO e co-fondatore di Swytch, Dmitro Khroma, ha commentato: “Il nostro nuovo kit Swytch migliorato è un punto di svolta. Rivoluzionerà completamente il settore delle eBike perché è molto più leggero, più piccolo e più conveniente di qualsiasi altra cosa simile“. Il CEO e co-fondatore di Swytch, Oliver Montague, ha affermato: “Il nostro lavoro come innovatori è creare una tecnologia rispettosa dell’ambiente che le persone vogliono utilizzare perché è interessante! In questo modo, avverrà naturalmente un cambiamento globale verso uno stile di vita più sostenibile“.