Guerra Ucraina e sanzioni, la Russia annuncia: stop alla collaborazione sulla Stazione Spaziale

MeteoWeb

La Russia metterà fine alla sua collaborazione con la Stazione Spaziale Internazionale: lo ha annunciato sui social media il capo dell’agenzia Roscosmos Dmitry Rogozin, spiegando che chiederà al Cremlino di non lavorare più con partner come la NASA, l’Agenzia Spaziale Europea, Canada e Giappone.

”Le sanzioni non verranno rimosse. Considero questo inaccettabile. Prossimamente invieremo al governo russo le proposte di Roscosmos per mettere fine alla collaborazione con l’ISS,” ha affermato Rogozin. “Ritengo che il ripristino delle normali relazioni tra i partner della Stazione Spaziale Internazionale e altri progetti congiunti sia possibile solo con la completa e incondizionata revoca delle sanzioni“.

Roscosmos aveva in precedenza inviato lettere ai partner stranieri – NASA, ESA e Agenzia Spaziale Canadese – sollecitandoli ad avviare un dibattito all’interno delle loro realtà sulla revoca delle sanzioni contro la Russia. I partner internazionali avevano tempo fino al 31 marzo per rispondere alle lettere prima della decisione in merito di Roscosmos.