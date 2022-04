La Russia sta usando i delfini per proteggere una base navale nel Mar Nero

MeteoWeb

Foto satellitari mostrano che la Russia ha posizionato delfini addestrati all’ingresso di un porto chiave del Mar Nero, una mossa che potrebbe essere pensata per aiutare a proteggere una base importante del Cremlino: lo ha rivelato un analista navale. Le immagini, fornite al Washington Post da Maxar Technologies, mostrano due recinti per delfini all’ingresso del porto di Sebastopoli, in Crimea, che le forze russe hanno annesso nel 2014.

H. I. Sutton, analista di sottomarini che per primo ha riportato mercoledì la notizia per lo U.S. Naval Institute, ha riferito che i recinti sono stati spostati nell’area a febbraio, nel periodo dell’invasione dell’Ucraina. Ha aggiunto che i delfini potrebbero essere usati per contrastare i subacquei ucraini specializzati che tentano di entrare nel porto per sabotare le navi da guerra russe, un ruolo che, secondo l’esperto, sarebbe già stato rivestito dai mammiferi marini, sia per gli Stati Uniti che per la Russia.

In un’e-mail al Washington Post, un portavoce di Maxar Technologies ha concordato con l’analisi e la spiegazione di Sutton dei recinti dei delfini catturati di recente dai loro satelliti.

Alcune navi da guerra russe hanno sede nel porto di Sebastopoli, fuori dalla portata dei missili ucraini. La nave da guerra Moskva, l’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, è affondata questo mese dopo essere stata colpita da due missili ucraini, infliggendo un duro colpo alla capacità navale russa, secondo i funzionari statunitensi e ucraini.

Dagli anni ’60, la Marina degli Stati Uniti ha addestrato delfini e leoni marini per proteggersi dalle minacce sottomarine. Secondo gli esperti, i delfini hanno il sonar più sofisticato conosciuto, caratteristica che gli consente facilmente di rilevare mine e altri oggetti potenzialmente pericolosi sul fondo dell’oceano che sono difficili da individuare usando il sonar elettronico.

Il programma di addestramento dei mammiferi marini della US Navy, con sede a San Diego, è stato desecretato negli anni ’90: ciò ha reso più facile per i funzionari contrastare le affermazioni degli attivisti per i diritti degli animali secondo cui i mammiferi erano usati come armi offensive, un mito reso popolare dal film di fantascienza del 1973 “The Day of the Dolphin” in cui uno scienziato addestra i delfini a comunicare con gli umani. Nel film, i mammiferi sono stati rapiti nel tentativo di usarli come parte di un complotto, un omicidio politico.

Secondo quanto riportato dal Moscow Times, la Russia ha utilizzato la base di Sebastopoli durante l’era sovietica per addestrare i delfini per scopi militari, come posizionare esplosivi sulle navi o cercare mine. Non è certo se siano mai stati utilizzati per operazioni militari. Dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica, la struttura di Sebastopoli è stata utilizzata dall’Ucraina per addestrare i delfini a sessioni di terapia. La Russia ha ripreso l’addestramento dei mammiferi marini militari dopo aver preso il controllo della città portuale nel 2014, secondo quanto riferito all’epoca dal Moscow Times.

Nel 2019, una balena bianca è emersa in Norvegia indossando un’imbracatura, spingendo gli esperti marini locali a ipotizzare che poteva trattarsi di un mammifero che faceva parte di un programma di addestramento navale russo. La balena è stata soprannominata “Hvaldimir” dalla gente del posto, una combinazione della parola norvegese per balena e il nome del presidente russo Vladimir Putin.