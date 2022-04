Le oche e le sardine di Mattia Santori in consiglio comunale

MeteoWeb

Da ore è virale sui social il video di un intervento in consiglio comunale a Bologna del fondatore delle sardine, Mattia Santori, delegato al Turismo del Comune, in cui ha espresso solidarietà a un collega, il consigliere Davide Celli, in seguito ad un fatto increscioso accadutogli: le sue due oche sono state uccise a Monzuno, nell’Appennino bolognese da due cani scappati dal padrone. “E’ difficile per chi come me non ha animali domestici capire il rapporto che si crea tra una persona e un cane – ha detto Santori – figuriamoci tra un uomo e due oche scontrose e chiassose, ma ho avuto modo di vedere la casetta che Davide ha costruito per proteggere le sue oche dalle faine, di percepire la costanza di chi ha sviluppato ricordi, immagini e aneddoti familiari insieme a una coppia di pennuti“. “La sottovalutazione della gestione di un cane non si deve tradurre in danni ad animali, bambini e persone adulte“, ha precisato Santori.

L’intervento, lungi dal restare tra le quattro mura dell’aula consiliare, si è subito diffuso sui social, scatenando tante condivisioni e commenti di ogni tipo, dall’ironia alle critiche. Tra queste un tweet di Carlo Calenda: “Due minuti di intervento. Durante la guerra. Questi sono quelli che si erano autonominati eredi dei partigiani“. Mattia Santori si difende sul suo profilo Facebook: “Un film già visto, con migliaia di persone sconosciute che sul web deridono il tuo nome e mettono in dubbio la tua credibilità in cambio di qualche manciata di follower in più – ha scritto -. Ci sarà sempre una parte della barricata che continuerà a considerare più strategico farsi i selfie con i cagnolini, che alle oche preferirà i #gattiniperSalvini, che non vedrà l’ora di sminuire e ridicolizzare i gesti di rispetto e vicinanza. Ma ci sarà anche un’altra parte della barricata, forse minoritaria, che al cinismo degli sciacalli sceglierà sempre l’empatia delle sardine, la fragilità delle oche“.