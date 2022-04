Animali: la lucertola dalla cresta blu è una meraviglia che cambia colore | VIDEO

MeteoWeb

La lucertola dalla cresta blu (Calotes mystaceus) proviene dal Sud-Est asiatico, dalla Cina e dall’Asia meridionale. Spesso cresce fino a circa 28cm di lunghezza, ma sono stati registrati alcuni esemplari molto più grandi, fino a 42cm. Non è raro avvistare queste lucertole che prendono il sole in un parco pubblico in Thailandia o in Vietnam: un vero spettacolo da vedere grazie ai loro colori da riproduzione.

Di solito, le lucertole dalla cresta blu hanno una colorazione grigia, tipicamente olivastra o marrone. Ma durante la stagione degli amori, assumono una gamma di turchese, blu brillante, giallo e oro. Il giallo o l’oro forma una scia di diamanti che corre lungo la metà anteriore del suo corpo.

La lucertola dalla cresta blu appartiene al genere delle lucertole delle foreste Calotes, di cui si conoscono circa 25 specie. Le lucertole Calotes si sono guadagnate il soprannome piuttosto inquietante di sanguisughe, perché alcune specie sviluppano una colorazione rosso brillante su tutta la testa durante la stagione degli amori.

Che sia rosso sangue o turchese brillante, questi colori possono apparire davanti agli occhi dell’osservatore, come se vedesse un camaleonte cambiare colore. Questo è fondamentale se la lucertola vuole scongiurare una minaccia improvvisa, una funzione del cambiamento di colore che gli scienziati stanno studiando da più di un secolo.

Secondo uno dei primi rapporti sulla lucertola dalla cresta blu, i colori vivaci possono essere provocati dall’incontro con un serpente: “affrontavano regolarmente il serpente, inchinandosi ad esso e facendo un cenno con la testa esattamente come quando si corteggiano. La cresta era fortemente eretta, la sacca golare completamente distesa e i colori sarebbero gradualmente diventati più vividi fino a diventare intensi quasi quanto durante l’eccitazione sessuale”.

Più recentemente, i ricercatori dello Sri Lanka hanno osservato qualcosa di simile nella lucertola verde comune della foresta (Calotes calotes). Secondo il loro studio del 2018, la specie, che normalmente ha una testa brunastra o giallastra, può saturarla di pigmento rosso in pochi minuti di fronte a una minaccia.

Nel seguente video, si può osservare il cambio di colore di una lucertola verde comune della foresta.