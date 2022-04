Il 30 aprile lo spettacolo che non c’è: la rarissima Luna Nera

MeteoWeb

La Luna Nera, un evento raro, si verificherà il 30 aprile, causando un’eclissi solare parziale visibile in alcune parti del Sud America. “Luna Nera” non è un termine astronomico ufficiale, ma comunemente, per definirla tale, deve trattarsi o della seconda Luna nuova in un solo mese di calendario, o della terza Luna nuova in una stagione di quattro lune nuove.

Mentre con Luna piena ci si riferisce alla fase lunare in cui il lato del satellite rivolto verso la Terra è completamente illuminato dalla luce solare, la Luna nuova si ha quando il lato della Luna rivolto verso la Terra è completamente in ombra. Quindi la Luna Nera sarà più o meno invisibile.

Cos’è una Luna Nera

Una Luna Nera è un evento abbastanza raro, tanto che nel 2021 non se ne sono registrate. Dato che il calendario lunare è quasi in linea con l’anno solare terrestre, in genere si ha una Luna piena e una Luna nuova ogni mese. Una seconda Luna piena in un singolo mese di calendario è talvolta chiamata “Luna Blu”. Secondo questa definizione, una Luna Nera è il rovescio della medaglia di una Luna Blu: è la seconda Luna nuova in un solo mese di calendario. Queste Lune nere si verificano circa una volta ogni 29 mesi e sono il tipo più comune di Luna nera.

Con la seconda definizione, una Luna nera si riferisce a una Luna nuova extra in una stagione. Poiché le stagioni della Terra sono lunghe circa tre mesi, in genere hanno tre Lune nuove. Quando una stagione ha quattro Lune nuove, la terza Luna nuova è chiamata Luna Nera. Queste Lune nere stagionali si verificano circa una volta ogni 33 mesi.

Quand’è la prossima Luna Nera

La Luna Nera di quest’anno si verificherà il 30 aprile 2022. Attraverso il Sud/Est del Pacifico e il Sud del Sud America, la Luna Nera eclisserà parzialmente il Sole. Circa il 64% del disco solare verrà oscurato, al massimo, secondo la NASA.

La prossima Luna Nera secondo la definizione stagionale del termine avverrà invece il 19 maggio 2023.

Come vedere la Luna Nera

Durante la sua fase di “Luna nuova”, il satellite è sempre “nero”. Succede in quel momento del mese in cui la Luna attraversa la stessa parte del cielo del Sole e quindi il lato scuro o non illuminato della Luna è rivolto verso la Terra. In sostanza, il 30 aprile non ci sarà niente da vedere.

Poiché però ci sono momenti in cui la Luna nuova passa tra la Terra e il Sole, possiamo vedere la sagoma nera della Luna che attraversa il disco solare, provocando un’eclissi. La Luna Nera di quest’anno eclisserà parzialmente il Sole.