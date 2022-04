Luna: al via le prove generali per il lancio di Artemis 1

MeteoWeb

In tarda primavera, è atteso il primo volo senza equipaggio della missione Artemis della NASA, che punta a riportare l’uomo, insieme alla prima donna, sulla Luna. Stasera, a Cape Canaveral, in Florida, inizierà l’ultima grande prova generale della missione Artemis 1: un test a Terra con il potente razzo SLS (Space Launch System) e la capsula Orion.

I preparativi al Kennedy Space Centre cominceranno stasera quando in Italia saranno le 23:00, con l’arrivo dei tecnici al centro di controllo di lancio per l’avvio del conto alla rovescia di due giorni. Domenica 3 aprile, infatti, alle 20:40 (ora italiana) si aprirà una finestra di due ore per il test vero e proprio, spiega la NASA. Durante il weekend, i tecnici attiveranno le strutture necessarie per il lancio e avvieranno formalmente la sequenza del conto alla rovescia. Il razzo, sulla rampa di lancio, sarà caricato di propellente e poi si proseguirà con i briefing sul meteo, i controlli di convalida e il countdown con tutte le pausa pianificate. Prima di raggiungere il momento dell’accensione dei motori del razzo, il timer verrà riportato indietro a meno 10 minuti dal lancio. Dopo una pausa si riprenderà il conto alla rovescia, che verrà poi interrotto a 10 secondi prima del decollo: questa simulazione servirà a dimostrare la capacità di fermare il lancio (in caso di problemi tecnici o meteorologici) e di rimuovere il carburante.

Fra alcuni giorni, il razzo SLS e la capsula Orion saranno riportati nell’edificio dove sono stati assemblati per gli ultimi preparativi. Torneranno sulla rampa solo a una settimana dal lancio, che sarà definito solo dopo che la NASA valuterà gli esiti del test. Lunedì 4 aprile, l’agenzia spaziale americana farà il punto della situazione in una conferenza stampa.