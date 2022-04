Luna: riparte il countdown del test Artemis ma ci sono già i primi intoppi

MeteoWeb

Dopo un lungo stop dovuto a problemi tecnici e poi al lancio della missione privata Ax-1, è ripresa la grande prova generale per il lancio di Artemis I, la missione senza equipaggio della NASA che aprirà la strada al ritorno dell’uomo sulla Luna. Al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, è ripartito il conto alla rovescia per il test, ma si registrano già i primi intoppi.

La NASA riferisce che è stato superato un valore soglia di temperatura appena dopo aver iniziato il lento versamento dell’ossigeno liquido nello stadio principale del razzo. I tecnici pensano di aver individuato il problema e stanno cercando una soluzione che permetterà alle operazioni di riprendere. In teoria il tempo zero del countdown (quello che simula il momento del lancio vero e proprio) è previsto per le 21:27 di stasera (ora italiana).

Ecco i nuovi veicoli che porteranno l’equipaggio alla rampa di lancio

Intanto la NASA ha pubblicato le prime immagini dei nuovi veicoli elettrici a quattro ruote che porteranno gli astronauti delle missioni Artemis fino alla rampa di lancio. La flotta sarà composta da tre veicoli progettati per portare gli astronauti, il loro team di supporto e le loro attrezzature sul tratto di strada di 14km dal Neil Armstrong Operations and Checkout Building alla rampa di lancio.

I nuovi trasporti saranno basati sui modelli LV completamente elettrici dell’azienda Canoo Technologies, personalizzati per le esigenze uniche della NASA. Ad esempio, i veicoli possono ospitare otto persone, inclusi quattro astronauti perfettamente equipaggiati. I trasporti futuristici saranno una soluzione ecologica, utilizzando la tecnologia a emissioni zero per la prossima generazione di esploratori. Sostituiranno la flotta Astrovan dell’agenzia, i veicoli argentati Airstream del 1983 che trasportavano gli equipaggi sulla rampa di lancio.

L’uso più noto dei veicoli sarà quello di trasportare l’equipaggio dagli Astronaut Crew Quarters al Launch Pad 39B. Tuttavia, i veicoli saranno utilizzati anche per supportare altre operazioni di pre-lancio, nonché per prove di addestramento e per il test del conto alla rovescia del lancio. Canoo consegnerà la flotta allo spazioporto entro giugno 2023 per supportare queste operazioni.

Le missioni Artemis della NASA porteranno la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna, utilizzando tecnologie innovative per esplorare più superficie lunare che mai. Utilizzando ciò che è stato appreso sulla Luna e intorno alla Luna, la NASA farà il prossimo passo da gigante: inviare i primi astronauti su Marte.