Luna: problemi tecnici fermano il test Artemis per la terza volta

Stop per la terza volta alla grande prova generale della missione Artemis I. Nuovi problemi tecnici, infatti, hanno indotto la NASA a fermare nuovamente il test della prima missione senza equipaggio del programma Artemis, quello con cui l’agenzia spaziale americana prevede di riportare l’uomo, insieme alla prima donna, sulla Luna.

Nella sera di giovedì 14 aprile, durante il rifornimento del razzo SLS presso il Kennedy Space Center in Florida, i tecnici hanno rilevato una perdita di idrogeno liquido (uno dei due propellenti usati insieme all’ossigeno liquido) che ha impedito il completo caricamento. Quando le squadre hanno sospeso le operazioni, il serbatoio di ossigeno liquido dello stadio centrale del razzo era riempito per circa il 49%, mentre il serbatoio di idrogeno liquido era stato caricato al 5% della sua capacità. I tecnici hanno quindi dovuto rimuovere il propellente dal razzo e mettersi all’opera per trovare una soluzione al problema. Nuovi aggiornamenti sono attesi in giornata.