Luna: il test di Artemis I rinviato in attesa del lancio della missione Ax-1

Dopo due sospensioni a causa di problemi tecnici, la NASA ha deciso che la grande prova generale per la missione Artemis I non riprenderà prima del weekend 9-10 aprile. Il programma Artemis ha l’obiettivo di riportare l’uomo, insieme alla prima donna, sulla Luna e la missione Artemis I sarà il primo volo senza equipaggio del programma.

La coincidenza del periodo con il lancio di Ax-1, la prima missione interamente privata diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), però, costringe la NASA a rinviare di qualche giorno il test. Il lancio di Ax-1, infatti, è previsto per venerdì 8 aprile, a bordo di razzo Falcon 9 di SpaceX, sempre dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral, in Florida, e la NASA ha deciso di dare la precedenza a questa missione. Nella foto in alto, si possono vedere il razzo Falcon 9 e il razzo Space Launch System, con la capsula Orion, per la missione Artemis su piattaforme di lancio vicine presso il centro spaziale.

Il team che lavora per Artemis è riuscito comunque a completare uno dei due obiettivi primari dei test e tre dei suoi cinque obiettivi secondari: ingegneri e tecnici non dovranno, dunque, ricominciare tutto da capo, come ha spiegato il direttore di lancio Charlie Blackwell-Thompson del Kennedy Space Centre.

Il primo tentativo sarebbe dovuto durare circa quattro giorni, inclusi i due di lavoro preparatorio all’inizio del test l’1 aprile. Quindi, questa volta, “contiamo di impiegare tempi significativamente più brevi, direi al massimo 36 ore”, ha detto Blackwell-Thompson. I tecnici della NASA hanno sottolineato che il razzo Space Launch System e la capsula Orion sono in buone condizioni e che i problemi tecnici emersi nei giorni scorsi non destano preoccupazione.