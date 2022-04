Marte: 47 terremoti in 350 sol rivelano magma in movimento nel mantello del Pianeta Rosso

MeteoWeb

Utilizzando i dati sismici dell’Interior Exploration della NASA utilizzando il lander Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport (InSight), ricercatori planetari australiani e cinesi hanno scoperto 47 terremoti precedentemente non rilevati, oltre il 90% dei quali sono associati ai due eventi precedentemente noti localizzati sotto Cerberus Fossae, una regione sismicamente attiva su Marte che ha meno di 20 milioni di anni.

Nello studio, il prof. Hrvoje Tkalčić dell’Università nazionale australiana e Weijia Sun dell’Istituto di geologia e geofisica dell’Accademia cinese delle scienze hanno analizzato i dati del sismometro collegato al lander InSight della NASA, che ha raccolto dati su terremoti, clima marziano e l’interno del pianeta dall’atterraggio, avvenuto nel 2018.

Utilizzando un algoritmo unico, sono stati in grado di applicare le loro tecniche ai dati di InSight per rilevare i 47 terremoti precedentemente sconosciuti.

I terremoti potrebbero avere causato qualche vibrazione su Marte, ma poiché erano di entità relativamente lieve, sarebbero stati avvertiti a malapena se si fossero verificati sulla Terra. Sono stati rilevati in un periodo di circa 350 sol – termine usato per riferirsi a un giorno solare su Marte – cioè circa 359 giorni sulla Terra.

Gli autori ipotizzano che sia l’attività del magma nel mantello marziano (lo strato interno di Marte situato tra la crosta e il nucleo) la causa di questi terremoti appena rilevati. Le scoperte suggeriscono che il magma nel mantello marziano è ancora attivo ed è responsabile dei terremoti vulcanici, contrariamente a quanto ritenuto precedentemente dagli scienziati secondo cui questi eventi sono causati dalle forze tettoniche marziane.

“La natura ripetitiva di questi terremoti e il fatto che sono stati tutti rilevati nella stessa area del pianeta suggerisce che Marte è più attivo dal punto di vista sismico di quanto gli scienziati pensassero in precedenza“, ha affermato Tkalčić. “Abbiamo scoperto che questi terremoti si sono verificati ripetutamente in ogni momento del giorno marziano, mentre i terremoti rilevati e segnalati dalla NASA in passato sembravano essersi verificati solo nel cuore della notte, quando il pianeta è più tranquillo“. “Pertanto, possiamo presumere che il movimento della roccia fusa nel mantello marziano abbia innescato questi 47 terremoti appena rilevati sotto la regione di Cerberus Fossae“. “La continua sismicità suggerisce che la regione di Cerberus Fossae su Marte sia altamente attiva sismicamente“. “Sapere che il mantello marziano è ancora attivo è fondamentale per la nostra comprensione di come Marte si sia evoluto come pianeta“. “Può aiutarci a rispondere a domande fondamentali sul Sistema Solare e sullo stato del nucleo, del mantello di Marte e sull’evoluzione del suo campo magnetico attualmente assente“.

Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications.