Mal di testa: le stime globali suggeriscono che colpisce oltre il 50% della popolazione

Il mal di testa è una delle condizioni più diffuse e invalidanti in tutto il mondo. Tuttavia, gli studi sulla sua prevalenza possono variare notevolmente nei metodi e nei campioni, il che può influire sul modo in cui vengono stimati i tassi globali di mal di testa. Ora una nuova revisione delle prove suggerisce che il 52% della popolazione mondiale è affetto da un disturbo di mal di testa ogni anno, con il 14% che riporta emicrania. La recensione è pubblicata su The Journal of Headache and Pain.

Gli autori dell’Università norvegese di scienza e tecnologia hanno esaminato 357 pubblicazioni tra il 1961 e la fine del 2020 per stimare la prevalenza globale del mal di testa. La maggior parte delle pubblicazioni considerate nella revisione riguardava adulti tra i 20 e i 65 anni, ma alcune includevano anche adolescenti e bambini fino a 5 anni e anziani sopra i 65 anni. Basandosi su un precedente rapporto del 2007, Lars Jacob Stovner e colleghi hanno anche misurato le differenze nei metodi negli studi che hanno esaminato. Hanno modellato queste differenze nei metodi e come sono associate alle stime della prevalenza del mal di testa. La maggior parte degli studi ha riportato la prevalenza del mal di testa nell’ultimo anno. Tuttavia, alcuni studi hanno riportato la prevalenza del mal di testa nell’intera vita e altri per periodi molto più brevi, inclusi casi di mal di testa nell’ultimo giorno.

Sulla base delle 357 pubblicazioni esaminate, gli autori stimano che il 52% della popolazione mondiale abbia avuto un disturbo di mal di testa entro un dato anno, con il 14% che ha riportato un’emicrania, il 26% un mal di testa di tipo tensivo e il 4,6% un mal di testa per 15 o più giorni al mese. Dai 12 studi che hanno riportato il mal di testa durante l’ultimo giorno, gli autori stimano che il 15,8% della popolazione mondiale ha mal di testa in un dato giorno e quasi la metà di questi individui riporta un’emicrania (7%).

Lars Jacob Stovner, autore principale dello studio, ha dichiarato: “abbiamo scoperto che la prevalenza dei disturbi del mal di testa rimane elevata in tutto il mondo e il peso dei diversi tipi può avere un impatto su molti. Dovremmo sforzarci di ridurre questo peso attraverso la prevenzione e un trattamento migliore. Per misurare l’effetto di tali sforzi, dobbiamo essere in grado di monitorare la prevalenza nelle società. Il nostro studio ci aiuta a capire come migliorare i nostri metodi”.

Tutti i tipi di mal di testa erano più comuni nelle femmine rispetto ai maschi, in particolare per l’emicrania (17% nelle femmine rispetto all’8,6% nei maschi) e per i mal di testa per 15 o più giorni al mese (6% nelle femmine rispetto al 2,9% nei maschi).

Gli autori hanno anche studiato l’associazione tra metodi di studio e stime del mal di testa. Alcune delle diverse misure esaminate dagli autori, come le domande di screening, la dimensione del campione, l’anno di pubblicazione e il modo in cui vengono applicati i criteri diagnostici, tra gli altri, spiegano il 29,9% della variazione nelle stime dell’emicrania e meno per altri disturbi del mal di testa. Ciò suggerisce che potrebbero esserci altri fattori metodologici che spiegano le maggiori variazioni tra gli studi. Quando si modellava la variazione nelle stime di prevalenza dell’emicrania, l’anno di pubblicazione degli studi era associato al 6% della variazione nelle stime di prevalenza dell’emicrania, con stime di prevalenza più elevate associate a pubblicazioni più recenti. L’anno di pubblicazione non era associato ad altri tipi di mal di testa. Gli autori propongono che questo potrebbe riflettere un reale cambiamento con l’emicrania che sta diventando più comune negli ultimi tre o quattro decenni. In alternativa, questa scoperta potrebbe suggerire un miglioramento dei metodi per diagnosticare l’emicrania.

Gli autori riconoscono inoltre che la maggior parte delle pubblicazioni esaminate proveniva da Paesi ad alto reddito con buoni sistemi sanitari, quindi ciò potrebbe non riflettere tutti i Paesi. Ulteriori indagini sui Paesi a reddito medio e basso aiuterebbero a presentare una stima globale più accurata. Tuttavia, per ottenere dati dal maggior numero possibile di Paesi, gli autori hanno utilizzato un’ampia gamma di studi che hanno campionato partecipanti al di fuori di ambienti clinici, come dipendenti di un’azienda, studenti universitari e personale ospedaliero, tra gli altri.

Lars Jacob Stovner ha dichiarato: “rispetto al nostro rapporto precedente e alle stime globali, i dati suggeriscono che i tassi di mal di testa ed emicrania potrebbero essere in aumento. Tuttavia, dato che potremmo spiegare solo il 30% o meno della variazione nelle stime del mal di testa con le misure che abbiamo esaminato, sarebbe prematuro concludere che il mal di testa stia definitivamente aumentando. Ciò che è chiaro è che nel complesso, i disturbi del mal di testa sono molto diffusi in tutto il mondo e possono essere un onere elevato. Potrebbe anche essere interessante in futuro analizzare le diverse cause di mal di testa che variavano tra i gruppi per mirare alla prevenzione e al trattamento in modo più efficace”.

Gli autori concludono che questo studio fornisce un riferimento su come stimare i tassi di mal di testa in tutto il mondo e la ricerca futura potrebbe basarsi su questo per migliorare i metodi per misurare il successo degli interventi e del trattamento.