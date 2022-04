Malta emette due monete preziose per celebrare Magellano e il 500° anniversario della circumnavigazione del globo

MeteoWeb

La Banca Centrale di Malta ha comunicato stamani che a maggio il Coin Centre emetterà le prime monete del programma 2022: si tratta di due monete numismatiche, una in oro e una in argento, per celebrare il 500° anniversario della circumnavigazione del globo, intrapresa dall’esploratore e navigatore portoghese Ferdinando Magellano nel 1520-1521 al servizio della corona spagnola di Carlo V di Spagna.

Magellano fu il primo europeo a navigare nell’oceano Pacifico e il primo a raggiungere le Indie partendo dall’Europa via mare, viaggiando verso ovest e scoprendo il canale navigabile in territorio cileno che oggi prende il suo nome, “Stretto di Magellano” appunto.

Le monete sono state disegnate e incise da Marianna Frisone, siciliana di Messina, e coniate presso la Zecca Reale Olandese. Il dritto della moneta presenta lo stemma di Malta, il retro mostra il globo, Magellano appunto e il navigatore spagnolo Juan Sebastián de El Cano che completò la circumnavigazione dopo la morte di Magellano nelle Filippine durante la spedizione, con una rappresentazione del veliero Vittoria, l’unica superstite della spedizione ad arrivare a Sanlúcar de Barrameda in Spagna.

La moneta d’oro ha un valore nominale di 50€, quella d’argento ha un valore nominale di 10€, ma sono rarissimi pezzi da collezione e nessuno sarà così folle da utilizzarle nella quotidianità, per fare la spesa o pagare il conto del ristorante. Infatti le monete d’oro sono soltanto 400 pezzi, coniate in oro 0,916, pesano 6,5 grammi ciascuna con un diametro di 21 millimetri. Si possono acquistare esclusivamente sul sito ufficiale della Banca Centrale di Malta alla cifra di 400€ ed è già partita la corsa tra i collezionisti.

La moneta d’argento è comunque rarissima (il conio è limitato a mille pezzi), è in argento 0,925, pesa 28,28 grammi e ha un diametro di 38,61mm. Il costo è di 59,32 euro. Data la tiratura molto limitata, è più che plausibile che il valore di mercato tra i collezionisti salirà alle stelle tra poco tempo.