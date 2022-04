Maltempo sulle Alpi, clima natalizio ad aprile: è tornata la neve in quota | FOTO

MeteoWeb

Dopo la siccità durata settimane, il Piemonte ha rivisto oggi non solo la pioggia, ma persino la neve. Il maltempo che in queste ore sta colpendo il Nord Italia ha riportato le regioni settentrionali ad avere temperature in linea con il periodo, a differenza dei giorni scorsi, durante i quali si erano toccate punte di caldo quasi estivo.

A Pila, località sciistica del vercellese, si sono accumulati nel corso della giornata di oggi 108mm di neve, 94mm a Valstrona, 92mm a Cesara, 80mm a Borgosesia e Stresa.

Come è possibile vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto, gli utenti dei social hanno postato diverse foto dei romantici e bianchi paesaggi natalizi di fronte ai quali si sono ritrovati oggi.