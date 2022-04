Maltempo Bologna: disagi e strade allagate in città e tra Budrio e Medicina | FOTO

MeteoWeb

Piogge e allagamenti hanno interessato numerose aree del Bolognese questa mattina: decine gli interventi di vigili del fuoco e forze dell’ordine, anche per frane che hanno creato disagi alla circolazione. A Bologna il maltempo ha creato disagi nelle zone San Donato e Pilastro, dove alcuni sottopassaggi stradali sono stati temporaneamente chiusi e un automobilista, rimasto bloccato a causa dell’acqua alta, è stato soccorso.

A Bologna sono caduti 61 mm di pioggia, 74 mm a Longara (Calderara di Reno), 71 mm a Ozzano dell’Emilia, 59 mm a Casalecchio di Reno.

Tra Budrio e Medicina, la piena dei torrenti Gaiana, Fossatone e Quaderna ha reso necessaria la chiusura al traffico, in via precauzionale, di un tratto della Trasversale di Pianura. Il livello dei corsi d’acqua si è alzato anche nei territori di San Lazzaro di Savena e Ozzano Emilia, in particolare nelle frazioni Mercatale e Cavaliera, dove si sono registrate frane.

Per la pianura bolognese e per parte delle province di Ferrara e Ravenna, è stata prevista dalla protezione civile regionale un’allerta meteo arancione.

