Colpo di coda dell’inverno: neve sul Vesuvio e temperature in calo | FOTO

MeteoWeb

Un’ondata di freddo e neve ha fatto rimpiombare l’Italia in inverno nonostante siamo già in primavera. Dalla notte sono in atto nevicate diffuse in molte regioni, anche fino a bassa quota e persino sulla costa in Liguria. Gli effetti del maltempo si fanno sentire anche in Campania. Dopo le forti piogge dei giorni scorsi, è tornata anche la neve, che ha imbiancato il Vesuvio (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Le precipitazioni, a tratti anche grandinigene, che si sono abbattute sulle città poste alle pendici del vulcano hanno dato una momentanea tregua, lasciando intravedere il manto bianco che ricopre gran parte del Vesuvio. Le temperature sono decisamente più basse rispetto ai giorni scorsi. A Napoli e Salerno, si registrano +9°C in pieno pomeriggio; +7°C a Caserta, +6°C ad Avellino, +5°C a Benevento.

La Protezione Civile regionale ha prorogato fino a domani l’allerta meteo.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: