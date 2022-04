Maltempo, tragedia sfiorata a Monza: croce si stacca dal Duomo e ferisce un bambino

MeteoWeb

Il forte vento che ieri, sabato 9 aprile, ha sferzato il Centro-Nord avrebbe potuto provocare una tragedia a Monza. A causa delle forti raffiche, infatti, si è staccata una croce di metallo posta sul rosone del Duomo di Monza, che è finita sul sagrato. L’evento è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17.30, quando c’erano numerose persone sul sagrato della chiesa.

La croce di 1,30 metri per 75 centimetri ha colpito lievemente un bambino di 5 anni che stava giocando con il suo monopattino. Il piccolo è stato colpito ad un braccio ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Soccorso dal personale del 118, il bambino è stato portato in ospedale in codice verde, mentre Polizia Locale e Vigili del fuoco hanno transennato l’area per controllare che non ci fossero altri cedimenti.