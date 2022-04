Maltempo devastante in Brasile, piogge torrenziali: morta mamma con sei figli | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo devastante sta interessando ormai da ore il Brasile. Le piogge torrenziali che si sono riversate da ore, hanno innescato inondazioni improvvise e smottamenti in tutto lo stato brasiliano di Rio de Janeiro, uccidendo almeno 10 persone tra cui otto bambini mentre nove persone risultano disperdere. Lo hanno comunicato le autorità locali. Due giorni di forti piogge hanno colpito un’ampia fascia della costa atlantica dello stato sud-orientale, l’ultima di una serie di tempeste killer in Brasile. Altre piogge sono previste per la regione nei prossimi giorni. Tra le vittime ci sono anche una madre e sei dei suoi figli che sono stati sepolti da una frana che ha spazzato via la loro casa. Un settimo figlio della donna è stato ricoverato in ospedale. Solo sei settimane fa una serie di inondazioni improvvisate e smottamenti hanno ucciso 233 persone nella città di Petropolis, capitale estiva dell’impero brasiliano del XIX secolo, sempre nello stato di Rio. Le zone più colpite sono state la località turistica di Paraty.