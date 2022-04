Maltempo, temperature in picchiata in Belgio e Paesi Bassi: Aprile inizia con la neve | FOTO

MeteoWeb

Colonnina di mercurio in calo e neve protagoniste in questo inizio Aprile in Belgio e nei Paesi Bassi: gli uffici meteo nazionali hanno lanciato l’allerta meteo gialla per l’intera giornata di oggi e il weekend.

In Belgio i fiocchi hanno fatto la loro comparsa questa mattina in quasi tutto il Paese, con il termometro che ha segnato -3°C nell’area delle Hautes-Fagnes. Secondo il Royal Meteorological Institute le precipitazioni interesseranno maggiormente la parte centrale e occidentale del Paese, mentre la neve dovrebbe iniziare a sciogliersi nel pomeriggio nelle aree del centro e del sud. Previsto anche forte vento nell’entroterra e sulla costa, con raffiche fino ai 70 km/h.

Nei Paesi Bassi sono attesi oltre 10 cm di neve e forti venti soprattutto nelle province occidentali e sulla costa.