Maltempo Friuli Venezia Giulia, torna la neve: bora e grandine seminano danni a Trieste | FOTO

L’ingresso della Bora ha portato freddo, maltempo e neve in Friuli Venezia Giulia oggi. Questo pomeriggio, a Trieste si è passati dall’avere una giornata calda al maltempo improvviso, con un’intensa grandinata, pioggia e forte vento.

Proprio la Bora ha creato danni e disagi a Trieste, dove è stata registrata una raffica di 108km/h. I Vigili del Fuoco hanno compiuto un centinaio di interventi, in particolare per rottura di vetri e alberi pericolanti. Dai tanti cantieri edili, sono volati oggetti di varia natura e calcinacci che hanno causato disagi e qualche danno alle auto in sosta; timore anche per alcune impalcature non fissate in modo sicuro.

Sul Carso, tutto intorno alla città, ha nevicato a lungo, anche se la neve non ha attecchito a terra. Le montagne invece appaiono imbiancate da ore. Problemi dovuti al maltempo si registrano in generale in tutta la regione con allagamenti e alberi caduti o pericolanti. Registrata una raffica di 90km/h a Pantianicco, 85km/h a Lignano Sabbiadoro, 83km/h a Codroipo.

