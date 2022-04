Maltempo, grandine e vento forte a Pavia: danni ai tetti e alberi crollati

MeteoWeb

Nella tarda serata di ieri un violento temporale ha colpito Pavia e buona parte della provincia: le precipitazioni sono state particolarmente intense e accompagnata anche da grandinate. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per allagamenti.

Il temporale ha seguito un pomeriggio molto ventoso (con raffiche fino a 60km/h): i pompieri hanno risposto a diverse richieste, in particolare per i danni riportati dai tetti di diverse abitazioni (la Chiesa evangelica di Pavia è stata in parte scoperchiata) e la caduta di alcuni alberi. Non si sono registrati feriti.

