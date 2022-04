Maltempo Brasile: piogge torrenziali e frane flagellano Rio de Janeiro, almeno 14 morti | FOTO

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno innescato inondazioni e frane nello Stato brasiliano di Rio de Janeiro, provocando la morte di almeno 14 persone, tra cui 8 bambini, mentre 5 persone sono disperse.

Due giorni di forte maltempo hanno bersagliato una vasta fascia della costa atlantica dello Stato sud-orientale. Tra le vittime anche una madre e 6 dei suoi figli, di 2, 5, 8, 10, 15 e 17 anni. Una frana ha spazzato via la loro casa, secondo quanto confermato dalle autorità locali. Un settimo bambino è stato salvato e portato in ospedale, dove è in condizioni stabili.

Le situazioni più critiche sono state registrate nella città di Paraty e ad Angra dos Reis, dove la Protezione civile ha segnalato 6 morti e 5 dispersi. Emergenza anche a Mesquita, nella Baixada Fluminense, dove secondo i vigili del fuoco un uomo è morto folgorato in una zona completamente allagata.

L’Istituto nazionale brasiliano di meteorologia ha diramato un’allerta per la persistenza di piogge battenti riguardante Rio de Janeiro.