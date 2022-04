Maltempo, irrompe la bora e torna l’inverno: violenti temporali, grandine e freddo | LIVE

MeteoWeb

Come ampiamente previsto nelle scorse ore, l’irruzione fredda è arrivata al Nord Italia con impetuosi venti di bora che dal primo pomeriggio soffiano su Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove le temperature sono crollate in pieno giorno fino agli attuali +7°C di Treviso, Udine, Pordenone e San Donà di Piave, +8°C di Trieste e Valdobbiadene, +9°C di Venezia, Padova, Mestre e Chioggia, +10°C di Vicenza e Bassano del Grappa.

Particolarmente rilevante il caso di Massanzago, dove in due ore la temperatura è crollata da +21°C a +7°C, portando all’improvviso il cuore della pianura veneta dalla primavera all’inverno. L’irruzione della bora ha anche innescato forti temporali in modo particolare nell’alto Veneto e nel Friuli Venezia Giulia occidentale:

Fino al momento sono caduti 26mm di pioggia a Sacile, 21mm a Massanzago, 19mm a Fontanafredda, 17mm a Valdobbiadene, 15mm a Pordenone, 13mm a Marostica, 11mm a Santa Maria di Sala. Molte località, come Padova, sono colpite da intense grandinate:

Nelle prossime ore i fenomeni più estremi si estenderanno a Romagna e, in serata, soprattutto alle Marche. Per il monitoraggio della situazione meteorologica consigliamo le pagine del nowcasting che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: