Maltempo, tanta neve al Nord-Ovest: fino a 1 metro al confine tra Piemonte e Valle d’Aosta | FOTO

La perturbazione che sta interessando il Nord Italia ha riportato piogge e neve in una porzione del Paese piegata da una lunga siccità. In Piemonte, gli accumuli pluviometrici sono stati degni di nota, anche oltre i 100mm, sulla fascia alpina e prealpina, in particolare settentrionale, dove si sono verificate anche nevicate sotto i 1.000m. Apporti molto inferiori, se non nulli, invece sulle pianure, soprattutto tra Astigiano e Alessandrino.

Le montagne sono state imbiancate da intense nevicate sia in Piemonte che in Valle d’Aosta. In quest’ultima regione, a 2.000 metri sono caduti 30-40cm sui settori orientali, 80cm a 2.500 a Cervinia e fino a un metro sulle zone di confine con il Piemonte (vedi foto della gallery scorrevole in alto). In Piemonte, si registrano 40cm di neve fresca all’Alpe Devero e circa 20cm al Pian dell’Alpe.

