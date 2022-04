Maltempo: Pasquetta con freddo e pioggia in Calabria, progressivo miglioramento nelle prossime ore

MeteoWeb

Pasquetta all’insegna di pioggia, freddo, e addirittura neve in Calabria. Nella tradizionale giornata dedicata alle gite fuori porta si registrano temperature al di sotto della norma: nella notte scorsa sono caduti fiocchi di neve sui rilievi, sopra i 1.400 metri. Nelle zone montane la colonnina di mercurio indica valori anche con segno negativo (-3,5°C a Monte Botte Donato, -3°C a Monte Curcio, 0°C a Cecita, +2°C a Gambarie d’Aspromonte) a cui si aggiungono piogge a tratti e vento.

La situazione meteo ha spinto molti a prendere d’assalto agriturismi e ristoranti tipici, dove si registra il tutto esaurito.

Le previsioni meteo computano un progressivo miglioramento dalle ore centrali e pomeridiane con fenomeni via via in esaurimento e anche con maggiori schiarite.

