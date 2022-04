Maltempo Piemonte: oggi neve fino a quote collinari, -24,9°C sul Monte Rosa

MeteoWeb

Colpo di coda dell’inverno anche in Piemonte in questo primo fine settimana di aprile, con neve fino a quote collinari, colonnina di mercurio a -20°C in montagna, grandine e vento.

Dopo le grandinate e le forti raffiche di vento di ieri pomeriggio, con danni alle coltivazioni tra le province di Cuneo e Torino, nella notte le temperature minime sono state gelide: +4,5°C nel centro di Torino, +0,7°C a Cuneo, mentre in montagna sono stati registrati -24,9°C sul Monte Rosa, -19°C a Ceresole Reale (Torino) nel parco del Gran Paradiso, -18,2°C a Bardonecchia (Torino) in Valle di Susa. La quota neve nelle prossime ore a 1.000 metri, mentre nel pomeriggio è atteso un miglioramento.

La SS21 “del Colle della Maddalena” è chiusa al transito nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708) a causa delle precipitazioni nevose. La limitazione resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per la circolazione.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: