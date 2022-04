Maltempo Piemonte: tornano pioggia e neve | FOTO

MeteoWeb

Il peggioramento in atto sta riportando le piogge sul Piemonte assetato dalla siccità. In particolare, forti piogge interesseranno tutta la fascia montana e pedemontana della regione, con accumuli che potrebbero superare i 100mm fino alla mezzanotte.

Piove con una certa intensità, su tutta l’Ossola, da Macugnaga alla Val Vigezzo, dove le ultime precipitazioni di una certa rilevanza risalivano all’8 dicembre dello scorso anno. Secondo i modelli previsionali, proprio le valli saranno tra oggi e domani la zona dell’Alto Piemonte destinata a ricevere le maggiori quantità di pioggia. Le piogge aumenteranno già a partire dalle prossime ore e poi nella notte.

Alle quote più alte, per esempio in alta Val Formazza, alla cascata del Toce, è tornata anche la neve.

Fino a questo momento, si registrano 68mm a Cesara, 62mm a Borgosesia, 56mm a Stresa, 55mm a Varallo, Cellio, 53mm a Cicogna, 52mm a Traversella, Trivero.

