Maltempo in Spagna: allagamenti e spiagge del sud devastate da forti piogge | FOTO

Forti piogge hanno colpito il sud della Spagna, provocando allagamenti e numerosi danni sul litorale, come nella zona della Costa del Sol (Malaga). I comuni della costa di Axarquia (Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox e Nerja) hanno fatto il punto sui danni causati dalla tempesta sulle loro spiagge. Da ieri pomeriggio sono in corso i lavori per alleviare i danni causati alle infrastrutture pubbliche e private.

Le spiagge sono state soggette ad una forte erosione e riempite di canne, plastica e arredamenti degli stabilimenti balneari, come tavoli e ombrelloni. La costa di Vélez-Málaga è stata completamente colpita, da Mezquitilla e Lagos a Benajarafe e Chilches passando per Torre del Mar. L’acqua ha invaso la vecchia autostrada N-340, ostacolando il transito dei veicoli. Alcuni bar sulla spiaggia sono stati distrutti, soprattutto a Caleta de Vélez. Nella zona della spiaggia di Valle Niza, si è rotto un tratto di 40 metri della condotta idrica, quindi Aqualia, la società concessionaria, sta lavorando su alternative per rifornire la popolazione.

Dopo il primo bilancio, il vicesindaco di Vélez-Málaga, Jesús Pérez Atencia, ha annunciato un fondo di emergenza per mitigare gli effetti della tempesta sulla costa.