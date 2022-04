Maltempo, tempesta di scirocco e sabbia del Sahara al Sud: vento a 150km/h in Sicilia. Nubifragi in Sardegna

MeteoWeb

Il Ciclone Mediterraneo è sempre più vicino al Sud Italia: profondo 997hPa, è collocato a ridosso di Sardegna e Sicilia dove infatti si stanno verificando i fenomeni meteorologici più estremi di queste ore, in termini di piogge anche intense in Sardegna e di venti localmente impetuosi in Sicilia.

In Sardegna da segnalare nubifragi nelle zone centrali dell’isola, con 52mm di pioggia a Cuglieri, 33mm a Mandas, 24mm a Oristano, 16mm a Cagliari. Nel resto d’Italia piogge significative soltanto in Toscana, con 15mm a Firenze e 13mm a Siena, per il resto soltanto deboli piovaschi.

Ma l’elemento che maggiormente ha caratterizzato la giornata è stato il vento impetuoso di scirocco, accompagnato da abbondanti quantità di sabbia del Sahara: il tramonto è stato connotato dal classico colore giallastro soprattutto in Sicilia e Calabria, mentre le raffiche più forti hanno raggiunto quelle degli uragani tropicali nelle zone interne della Sicilia: 147km/h a Novara di Sicilia, 111km/h a Piano Provenzana (Etna Nord), 106km/h a Termini Imerese, 89km/h a Messina, 88km/h a Bagheria, 81km/h a Pantelleria, 80km/h a Reggio Calabria, 78km/h a Palermo.

Da segnalare anche il significativo rialzo delle temperature nelle Regioni tirreniche centro-meridionali e al Sud: oggi infatti la colonnina di mercurio ha raggiunto +25°C a Palermo e Reggio Calabria, +23°C a Salerno e Latina, +22°C a Napoli e Trapani.

Maltempo, danni in Calabria per il forte vento

A causa del forte vento, sulla strada statale 184 “Delle Gambarie”, il traffico è provvisoriamente bloccato al km 23,100, in territorio di Santo Stefano in Aspromonte (RC), per la presenza di un albero caduto in carreggiata a causa del forte vento. Sul posto sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Sulla strada statale 108 bis “Silana di Cariati”, il traffico è provvisoriamente bloccato al km 30,000, in territorio di Aprigliano (CS), per la presenza di un albero caduto in carreggiata a causa del forte vento. Sul posto sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

