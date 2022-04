Maltempo Toscana: neve fino a bassa quota sull’arco appenninico, graupel in pianura | FOTO

MeteoWeb

Nevicate, anche abbondanti, fino a bassa quota interessano tutto l’arco appenninico della Toscana, dalla Garfagnana all’Abetone, dal Mugello all’Amiata (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Sul Monte Amiata, dove in vetta il termometro è andato sotto zero, dalla zona Macinaie alla vetta sono caduti fino a 50 centimetri di neve. Erano anni che non si verificavano nevicate sul comprensorio dell’Amiata a primavera inoltrata.

Durante le prime ore della mattinata di sabato 2 aprile, si sono verificati fenomeni nevosi di lieve entità prevalentemente sulle zone dei passi appenninici, al passo della Consuma, a Vallombrosa e lungo la strada provinciale 302. Lo rende noto la Città metropolitana di Firenze, che segnala che non si sono registrate particolari criticità. Attivato il servizio viabilità della Città Metropolitana, operativo con idonei mezzi spargisale/spalaneve.

Il fenomeno nevoso potrà insistere per l’intera giornata. Si consiglia a tutti i viaggiatori di fare particolarmente prudenza per la possibile formazione di ghiaccio e di adeguare la velocità e la guida del proprio mezzo alle condizioni meteo e del manto stradale.

Nella notte, si sono verificate nevicate sulle montagne di Casentino e Valtiberina, nell’Aretino. I fiocchi sono scesi anche a quote collinari ed hanno imbiancato la Verna, Camaldoli e tutti i valichi della zona senza tuttavia provocare particolari problemi al traffico. In Valdichiana la neve è scesa anche in pianura imbiancando tetti e strade. In serata qualche fiocco è sceso anche sul capoluogo Arezzo. Sempre in città, per il forte vento alcuni frammenti di pietra si sono staccati dal cornicione dell’antica pieve di Santa Maria: i Vigili del Fuoco hanno provveduto a transennare via di Seteria dove non sono stati sistemati banchi per la fiera.

Si registrano, inoltre, fenomeni di neve tonda in diverse località di pianura della regione: graupel anche a Firenze centro.

