Maltempo Veneto: spolverata di neve nella notte a Cortina d’Ampezzo | FOTO

Dopo la lunga siccità, qualche giorno di pioggia, grandine e un po’ di neve, sul Veneto, oggi, splende il sole.

Circa 5 cm di manto bianco sono caduti nella notte a Cortina d’Ampezzo, ben 18 a Monte Piana, a 2.265 metri.

Arpav prevede almeno fino a domani bel tempo.

Oggi nuvolosità irregolare, anche relativamente estesa specie all’inizio su parte delle Prealpi, alternata a schiarite anche ampie specie in pianura dalle ore centrali.

Sono possibili piogge sulle zone montane, con probabilità medio-bassa (25-50%) e altrove bassa (5-25%) per fenomeni al più sparsi, generalmente modesti anche se non sarà del tutto da escludere qualche occasionale rovescio; limite delle eventuali lievi nevicate all’inizio grossomodo a fondovalle sulle Dolomiti e a 600-900 m sulle Prealpi, poi in rialzo a 700-1000 m.

Le temperature minime sono in diminuzione sulle zone centro-settentrionali, altrove stazionarie o in leggero aumento; le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui un po’ di aumento su pianura centro-settentrionale e Prealpi.

Venti in quota da moderati a deboli, inizialmente dai quadranti settentrionali e poi da quelli occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura dai quadranti orientali, sulla costa inizialmente tesi e poi da moderati a deboli, altrove da moderati a più spesso deboli.

