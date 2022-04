Maltempo, vento forte e mareggiate in Emilia-Romagna: danni e centinaia di interventi, allagamenti a Cesenatico | FOTO

MeteoWeb

Dal pomeriggio di ieri e per tutta la notte sono stati centinaia gli interventi condotti in Emilia–Romagna dai Vigili del Fuoco, per far fronte ai danni causati dal forte vento.

Le squadre sono intervenute soprattutto per la rimozione di alberi pericolanti, cartelli stradali divelti e per la messa in sicurezza di coperture e parti di edifici danneggiate dalle raffiche. Circa 250 gli interventi nel Bolognese, nel Reggiano e nel Parmense ma le segnalazioni di danni sono giunte da tutte le province. In alcune aree oltre al forte vento si sono registrate brevi grandinate.

Danni, con numerose piante cadute anche a Savignano sul Rubicone. A Riccione (in alcune parti del Riminese sono state registrare raffiche fino a 100 km/h) un pino è caduto su due auto parcheggiate nel quartiere Alba: l’albero ha anche spezzato i fili della corrente. A Cesenatico, le onde del mare molto mosso hanno invaso che il Lungomare in zona Valverde.

