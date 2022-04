Mandorle contaminate richiamate dai supermercati: l’avviso del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per Mandorle sgusciate a marchio Ciavolino. Le mandorle non sono adatte al consumo in quanto contaminate da aflatossina B1. Il lotto di produzione richiamato è il n° 22066, con data di scadenza 04/2023, venduto in unità da 800 grammi. Tra le avvertenze si legge, per chi avesse già acquistato il prodotto, di riportare le confezioni al punto vendita per il rimborso o il cambio.