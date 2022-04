Marte: la missione InSight della NASA rileva terremoti sul lato opposto del pianeta

MeteoWeb

Nel 2021, il Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS), il sismometro posizionato sulla superficie di Marte dall’Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport (InSight) della NASA, ha rilevato 2 terremoti significativi che si sono verificati sul lato opposto del pianeta rispetto al lander.

Si stima che il terremoto del 25 agosto 2021 (sol 976 di InSight) avesse una magnitudo di 4.2. Denominato S0976a, l’evento si è verificato nella Valles Marineris, un’enorme rete di canyon che è una delle caratteristiche geologiche più distintive di Marte e uno dei più grandi sistemi di graben del Sistema Solare. Le prime immagini orbitali di faglie trasversali e rane hanno suggerito che l’area poteva essere sismicamente attiva, ma l’evento S0976a è stato la prima attività sismica confermata nell’area.

Denominato S1000a, si stima che il terremoto del 18 settembre 2021 (sol 1000 di InSight) avesse una magnitudo di 4.2.

La ricercatrice dell’Università di Bristol Anna Horleston e i suoi colleghi sono stati in grado di identificare le onde PP e SS riflesse da entrambi gli eventi. Hanno anche identificato le onde Pdiff di S1000a, onde di ridotta ampiezza che hanno attraversato il confine nucleo-mantello. E’ la prima volta che le onde Pdiff sono state individuate dalla missione InSight.

Gli studiosi non sono stati in grado di individuare in modo preciso la posizione di S1000a, ma, come S0976a, è certo che abbia avuto origine sul lato opposto di Marte. “Entrambi i terremoti si sono verificati nella zona d’ombra centrale, una regione in cui le onde P e S non possono viaggiare direttamente verso il sismometro di InSight perché vengono fermate o piegate dal nucleo,” hanno spiegato gli scienziati. “Le onde PP e SS non seguono un percorso diretto, ma si riflettono almeno una volta in superficie prima di raggiungere il sismometro“.

“La registrazione di eventi all’interno della zona d’ombra centrale è un vero trampolino di lancio per la nostra comprensione di Marte,” ha affermato il dottor Savas Ceylan, ricercatore dell’ETH Zürich. “Prima di questi due eventi, la maggior parte della sismicità si trovava entro una distanza di circa 40 gradi da InSight“. “Essendo all’interno dell’ombra centrale, l’energia attraversa parti di Marte che non siamo mai stati in grado di campionare sismologicamente prima“.

I terremoti S0976a e S1000a differiscono per alcuni aspetti importanti: S0976a è caratterizzato solo da energia a bassa frequenza, come molti dei terremoti finora identificati sul Pianeta Rosso, mentre S1000a ha uno spettro di frequenze molto ampio. “S1000a è un chiaro valore anomalo nel nostro catalogo e sarà la chiave per la nostra ulteriore comprensione della sismologia marziana,” ha affermato Horleston. “È probabile che S0976a abbia avuto un’origine molto più profonda di S1000a“. “Quest’ultimo evento ha uno spettro di frequenza molto più simile a una famiglia di eventi che osserviamo che sono stati identificati come terremoti crostali poco profondi, quindi questo evento potrebbe essersi verificato vicino alla superficie“. “S0976a assomiglia a molti degli eventi che abbiamo individuato in Cerberus Fossae che hanno una profondità di circa 50 km o più ed è probabile che questo evento abbia un meccanismo di origine simile e profondo“.

I risultati sono stati pubblicati su The Seismic Record.