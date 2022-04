Mascherine al chiuso, Costa: “mantenerle nei mezzi pubblici, cinema e supermercati”

MeteoWeb

Mascherine sì, mascherine no. Il governo deve decidere cosa fare con l’obbligo di mascherine al chiuso, dopo aver iniziato il percorso di alleggerimento delle misure anti-Covid, che dall’1 maggio porterà ad abbandonare il Green Pass. Mentre molti Paesi hanno deciso di eliminare l’obbligo di mascherine al chiuso, in Italia sembra che l’orientamento sia quello di mantenerle in alcuni contesti.

“L’obiettivo non è contagi zero, ma arrivare alla convivenza col virus. Mi auguro che sulle mascherine al chiuso si vada verso una raccomandazione e non più un obbligo. Vedo che i cittadini oggi sono responsabili. L’indicazione è di mantenerle dove c’è concentrazione come nei mezzi pubblici, nei supermercati, nei cinema. E’ ora di dare fiducia agli italiani“, ha detto il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite questa mattina a SkyTg24. Sulle mascherine al chiuso, dopo la scadenza dell’obbligo dall’1 maggio, “si arriverà a una sintesi la prossima settimana”, ha aggiunto.

“Per quanto riguarda le scuole credo che durante le attività scolastiche, quando i nostri ragazzi e i nostri bambini sono seduti al loro banco per ascoltare l’insegnante, si possa togliere la mascherina, mantenendola invece nei momenti di aggregazione“, ha affermato Costa.