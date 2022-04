Medvedev mette in guardia Finlandia e Svezia: “se si uniranno alla NATO non si potrà più parlare di status non nucleare dei Baltici”

MeteoWeb

“Ci si può dimenticare dei Baltici non nucleari se Svezia e Finlandia si uniranno alla NATO“: è quanto ha scritto su Telegram Dmitrij Medvedev, vice presidente del consiglio di sicurezza della Russia, citato dalla Tass. “La Russia rafforzerà i suoi confini occidentali se Svezia e Finlandia si uniranno alla NATO, la lunghezza del confine terrestre dell’alleanza con la Russia sarà più che raddoppiata. Naturalmente, sarà necessario rafforzare questi confini,” ha sottolineato. Medvedev ha spiegato che “sarà necessario rafforzare seriamente il gruppo di truppe di terra e il sistema di difesa aerea e schierare consistenti forze navali nel Golfo di Finlandia“. “In questo caso, non si può più parlare dello status non nucleare dei Baltici, l’equilibrio deve essere ripristinato“. “Fino ad oggi, la Russia non ha intrapreso tali misure e non aveva intenzione di farlo. Se siamo costretti a farlo“, allora “notate che non siamo stati noi a suggerirlo, come diceva un personaggio di un famoso vecchio film“.