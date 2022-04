Cyber ​​Yachts annuncia l’NFT più costoso del mondo: un mega yacht di 120 metri chiamato “Indah” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Cyber ​​Yachts, la prima compagnia di yacht metaverso al mondo, annuncia l’NFT più costoso del mondo: un mega yacht di 120 metri chiamato “Indah“, al prezzo di 400.000.000 di dollari. Può essere acquistato in Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) e Bitcoin Latinum (LTNM).

Oltre all’NFT, l’acquirente riceverà anche il mega yacht da 120 metri reale, completamente costruito, basato sullo stesso design, realizzato da uno dei costruttori navali di yacht di lusso più rispettati al mondo.

Il progetto è una collaborazione tra Cyber ​​Yachts e lo yacht designer di fama internazionale Lukasz Opalinski di Opalinski Design House. I clienti di Opalinski includono la società di costruzioni navali italiana Benetti e il costruttore di yacht con sede nei Paesi Bassi Oceanco. Guidato dal capitano di mega yacht ed esperto navale John Henson, Opalinski ha vinto il premio New Designer of The Year nel 2005 e nel 2006 del famoso New Designers Show di Londra. La presentazione del design dello yacht di Opalinki per “Project Magnitude” ha raccolto 9,5 milioni di visualizzazioni su YouTube.

“La passione per lo ‘stare in acqua’ è ciò che guida le mie emozioni nella creazione di imbarcazioni straordinarie, progettate per stabilire nuovi standard del settore e portare nuove dimensioni all’esperienza nautica. Forma e funzione esistono in armonia simultanea,” ha affermato Opalinski.

Indah, che significa “bellissima” in indonesiano, presenta un concetto di design rivoluzionario e brevettato, in cui le paratie dello specchio di poppa (i lati della barca a poppa) ruotano verso l’esterno, rivelando uno spazio aggiuntivo sul ponte che quasi raddoppia le dimensioni della piattaforma convenzionale, creando un effetto beach club esteso mentre la piattaforma si abbassa avvicinandosi all’acqua.

Il mega yacht può ospitare un totale di 24 ospiti in 12 cabine e può viaggiare a una velocità massima di 24 nodi, con un’autonomia di 7.000 miglia nautiche. Altre caratteristiche includono una pista di atterraggio per elicotteri, un enorme interno da 5.500 GT, una sala casinò, una palestra, una sauna, una suite privata con balcone dedicato sul ponte di poppa e una vasca idromassaggio a prua con lettini e ombrellone retrattile.

Cyber ​​Yachts è stata fondata in collaborazione con Quavo, artista discografico tre volte nominato ai Grammy, del gruppo Migos. Quavo si è recentemente unito al Justice Tour di Justin Bieber, ed è ora un personaggio in primo piano nel popolare gioco NBA 2k22.

Cyber ​​Yachts sta costruendo un evento di lusso e un metaverso di gioco online. Al centro dell’esperienza ci sarà il SuperYacht, ognuno unico e progettato appositamente per la propria mega rockstar, celebrità o amministratore di marchi di lusso. Cyber ​​Yachts intende offrire agli utenti, attraverso biglietti e pass VIP, eventi esperienziali curati, spettacoli, beni digitali di lusso e divertimento sociale.