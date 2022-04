Meteo Veneto, ritorna l’alta pressione: tempo stabile

MeteoWeb

Dopo il transito di una breve fase di instabilità, da oggi si affaccerà nuovamente l’alta pressione da sud-ovest, che contrasterà la depressione presente sui Balcani, portando tempo più stabile ma anche più fresco rispetto alla settimana scorsa.

Pomeriggio/sera di Domenica 17

Giornata soleggiata salvo tratti di nubi medio alte in transito, e qualche locale annuvolamento sulle zone montane. Clima un po’ più fresco, con temperature lievemente inferiori alle medie del periodo. In pianura bora moderata/tesa, in attenuazione dalle ore pomeridiane; possibile locale presenza di foehn nelle valli e sulle zone pedemontane.

Lunedì 18

Cielo: Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo occasionale transito di nuvolosità alta nel pomeriggio/sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, con tendenza ad un lieve calo in pianura.

Venti: In montagna in prevalenza moderati/tesi settentrionali. In pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti meridionali.

Mare: Inizialmente mosso, poi in attenuazione a poco mosso.

Martedì 19

Cielo: Presenza di nuvolosità medio-alta al mattino; al pomeriggio maggiori annuvolamenti sul bellunese e pianura orientale, e prevalenza di schiarite altrove.

Precipitazioni: Generalmente assenti in giornata, poi nel pomeriggio/sera possibili locali piovaschi o rovesci sulle zone montane bellunesi e sulla pianura centro-orientale.

Temperature: Minime senza particolari variazioni salvo aumento sulle Dolomiti; massime stabili sui rilievi e in contenuto aumento in pianura.

Venti: In montagna deboli/moderati settentrionali, fino a tesi in alta quota. In pianura inizialmente deboli variabili, dal pomeriggio in rinforzo fino a moderati da sud est, e poi moderati/tesi di bora sulla costa e pianura centro-meridionale dalla sera.

Mare: Poco mosso, fino a mosso dalla sera.

Mercoledì 20

Parziale nuvolosità al mattino, con schiarite anche ampie in pianura nel corso della giornata, e nuvolosità alternata a schiarite sui rilievi; verso sera nubi alte. Possibili precipitazioni deboli al primo mattino sulla pianura sud orientale, e fino alle ore centrali sulle zone montane specie sul bellunese. Temperature massime in calo, minime in calo sulle Dolomiti e stabili altrove.

Giovedì 21

Prevalenza di nubi alte in pianura; nubi alte e locali maggiori annuvolamenti sulle zone montane, dove non sono escluse locali deboli precipitazioni. Temperature minime in generale contenuto calo, massime in aumento.