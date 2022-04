Montagna: salvati turisti in ipotermia alle Tre Cime di Lavaredo

MeteoWeb

Notte di lavoro per i soccorritori dell’alta val Pusteria per la ricerca di due persone in difficoltà che hanno perso il tracciato corretto sulla via del rientro dalle Tre Cime di Lavaredo. I due giovani turisti malesi sono stati ritrovati in stato di ipotermia. Gli escursionisti sono stati trasportati dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites all’ospedale di Bolzano. Hanno partecipato all’intervento anche il Soccorso Alpino Alta Pusteria, Soccorso Alpino Auronzo e Guardia di Finanza.