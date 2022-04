Ecco SeaBird, il motoscafo elettrico volante | VIDEO

MeteoWeb

Alejandro Agag, ideatore della Formula E e della Extreme E, dopo le auto si butta sulle barche. L’idea è sempre la stessa: proporre una serie mondiale a zero emissioni. Agag lo ha fatto prima con le monoposto, poi con i prototipi da offroad. Ora tocca ai RaceBird, motoscafi a batteria che gareggeranno nella E1 World Electric Powerboat Series.

L’imbarcazione, monoposto anch’essa, come le auto che si danno battaglia sui circuiti cittadini di tutto il mondo, è stata progettata due anni fa circa e ora sta affrontando i test di sviluppo in acqua.

L’idea della serie nasce nel 2020 da Alejandro Agag e Rodi Basso, ex direttore del dipartimento sportivo McLaren con un passato in Formula 1. I due, nel febbraio del 2021, stringono un accordo con la SeaBird Technologies e la Victory Marine per sviluppare e costruire questo nuovo motoscafo elettrico.

Il RaceBird, che a settembre dello scorso anno è stato mostrato per la prima volta a grandezza naturale, adotta una batteria prodotta dalla Kreisel da 150 kW di potenza e un motore fuoribordo della Mercury Racing. È in grado di raggiungere velocità vicine ai 50 nodi (poco più di 90 km/h) e vanta un’incredibile manovrabilità, che lo rende perfetto per percorrere tracciati molto stretti e tecnici.

Il RaceBird, come molti altri motoscafi elettrici, ha la peculiarità di sfruttare delle derive sotto lo scafo che, a una certa velocità, sollevano l’imbarcazione riducendo l’attrito e incrementando quindi l’efficienza e l’autonomia.