Mozzarella richiamata per presenza di allergeni: l’avviso del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per Mozzarella Vivibene Selex Bocconcini “senza lattosio”. Il motivo della segnalazione è indicato in “Richiamo per rischio presenza di allergeni“; il prodotto, infatti contiene lattosio mentre in etichetta è riportata la dicitura “senza lattosio“.

I lotti ritirati sono i numeri: 94, 95 (con data di scadenza 03.05.) e 96, 97 (con data di scadenza 05.05.) entrambi venduti in confezioni da 125 grammi e prodotti da Centro Latte Bressanone. Il Ministero della Salute richiede dunque il richiamo immediato al punto vendita e l’immediata restituzione del prodotto per i consumatori che lo avessero già acquistato.