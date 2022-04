Natale di Roma: oggi la Città Eterna celebra la leggendaria data della fondazione

MeteoWeb

Nonostante si tratti di una data più leggendaria che storica, ancora oggi Roma celebra la sua fondazione il 21 aprile rispettando la tradizione che vuole la città fondata da Romolo in questo giorno del 753 a.C. sul colle Palatino. Il natale di Roma era ricordato nell’antichità dai suoi abitanti con una festa chiamata ‘Palilia’.

La leggenda dietro questa suggestiva celebrazione venne resa popolare da Marco Terenzio Varrone, scrittore e militare della Roma antica, che raccontò come Romolo avesse fondato la città il 21 aprile del 753 a.C., una data a cui giunse attraverso complicati calcoli astrologici l’amico Lucio Taruzio. Per molto tempo, la cronologia romana dipese proprio dalla data di fondazione, che scandiva gli anni tramite la locuzione latina “Ab Urbe Condita”, ovvero “dalla fondazione della città”.

Furono poi i grandi imperatori a creare clamore e curiosità intorno a questa data, iniziando a celebrarla come una sorta di propaganda imperiale. Il primo a festeggiare il Natale di Roma fu l’imperatore Claudio, nel 47, a ottocento anni dalla presunta fondazione della città: dopo di lui, in molti seguirono il suo esempio, e per il millesimo compleanno della di Roma vennero addirittura stampate delle monete celebrative.

Il Natale di Roma rappresenta ancora una data simbolo per i romani, nonché per gli appassionati di storia, affascinati dalle sue origini leggendarie.

Impossibile non essere affascinati dallo storico mito della fondazione avvenuta per mano di Romolo, discendente a sua volta dal figlio di Enea, l’eroe troiano giunto nel Lazio dopo la caduta di Troia. Grande mistero avvolge poi il nome stesso della città: Plutarco sostenne inizialmente che derivasse dal popolo che fondò la città, i Pelasgi, che volevano assegnarle un nome che ricordasse la loro prestanza nelle armi (Rhome), per poi proporre un’altra ricostruzione secondo cui i profughi troiani guidati da Enea arrivarono sulle coste del Lazio e fondarono una città sul colle Palatino, dandole il nome di una delle loro donne, appunto Rhome; altri ancora sostengono che derivi dal termine etrusco Ruma, in quanto è assente l’etimo indoeuropeo e proprio l’etrusco era l’unica lingua non indoeuropea della zona.

Tante insomma le leggende e i misteri che avvolgono la storia della Città Eterna, che continua a mantenere un fascino senza eguali.

Natale di Roma: tante iniziative per celebrare il 2775° compleanno della capitale

Il 2775˚ compleanno di Roma, giovedì 21 aprile, prevede un ricco calendario di visite guidate, appuntamenti didattici, inaugurazioni, mostre, concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche. E per ammirare le bellezze delle sue collezioni, Roma regala l’ingresso gratuito ai musei cittadini, mostre comprese, e all’area archeologica del Circo Massimo e al Mausoleo di Augusto (prenotazione obbligatoria su www.mausoleodiaugusto.it).

Qui di seguito gli eventi in programma, tutti con partecipazione gratuita, salvo dove diversamente indicato.

Inaugura ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, con apertura al pubblico dalle 14.30, Synesthesia, installazione interattiva e multisensoriale che vuole sviluppare nuove metodologie per mettere in relazione l’individuo con il suo ambiente, attraverso l’utilizzo e l’incontro di pratiche come il design interattivo e le scienze della salute emergenti. L’opera è costituita da una sfera irregolare e morbida con effetti fluttuanti di luce e suono che vi invita ad avvicinarvi per intraprendere una conversazione sensoriale con l’oggetto e l’ambiente.

Inaugura il 21 aprile, e apre le porte al pubblico il 22, il Planetario di Roma Capitale ospitato all’interno del Museo della Civiltà Romana. Dotato di una nuova tecnologia all’avanguardia e con nuovi spettacoli in programma, il nuovo planetario digitale, è corredato di un articolato sistema di videoproiettori ad altissimo contrasto, con risoluzione 4K ed è in grado di ricostruire con estremo realismo la superficie di Terra, Luna e Marte e di permettere di guardare oltre, nei luoghi più lontani dell’universo, tra galassie e nebulose.

Attraverso l’osservazione e il racconto, ci si può avvicinare a opere, monumenti, testimonianze artistiche e culturali meno note diffusi sul territorio. Per questo, il 21 aprile sono in programma una serie di appuntamenti guidati dai funzionari dei musei:

apertura straordinaria degli Acquedotti Claudio e Felice (ore 10.30);

visite alle rovine romane nei sotterranei del Museo Giovanni Barracco ritornate da poco accessibili al pubblico e di recente dotate di un sistema di illuminazione innovativo (ore 10; 10.45; 11.30; 12.15; 14.15; 15);

passeggiata nei Fori Imperiali alla ricerca delle tracce di antichi mestieri (ore 10.30, con interpretariato LIS);

passeggiata a Villa Borghese (ore 11.00) nei luoghi più significativi del parco come il piazzale del Museo Borghese, i giardini segreti, il Parco dei Daini, la Valle dei Platani, l’area di piazza di Siena e che terminerà al Casino dell’Orologio aperto eccezionalmente per l’occasione (con interpretariato LIS).

Nel pomeriggio, inoltre, potete visitare la collezione del Museo della Scuola Romana presso il Casino Nobile di Villa Torlonia (ore 16.00), la Galleria d’Arte Moderna con il suo chiostro delle sculture e la mostra in corso sulla videoarte (ore 16.00) e i Musei Capitolini con la mostra Cursus Honorum. Il governo di Roma prima di Cesare (alle 17), incentrata sulle cariche pubbliche dei magistrati di età repubblicana, aspetto fondamentale della vita politica di Roma antica.

Sabato 23 e domenica 24 dalle 10 alle 18 a Villa di Massenzio, vi attende la rievocazione storica Ab urbe Condita per conoscere i gesti, le abitudini, i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi.

Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione al contact center 060608, fino a esaurimento dei posti.

Nell’area del Circo Massimo, il Gruppo Storico Romano ricorda, come da tradizione, il compleanno dell’Urbe proponendo, dalle 9 del 21 aprile alle 21 del 24 aprile, un ricco programma con rappresentazioni di antichi riti e feste e spettacoli di rievocazione storica. Nei quattro giorni, all’interno dell’area allestita come Castrum imperiale e repubblicano, si succederanno incontri con autori, musica, mostre fotografiche e laboratori didattici per bambini.

Giovedì 21 aprile: alle 15, il Tracciato del solco, la rievocazione della fondazione di Roma; alle 16.30, rappresentazione dell’antica Festa delle Palilie; alle 18.15, rito del Rinnovo del Fuoco Sacro; alle 19.30, Benedictio Urbi.

Sabato 23 aprile dalle 15 alle 16.30, si svolge la rievocazione storica di una partita di Harpastum, l’antico gioco romano con la palla.

Domenica 24 aprile, appuntamento con il corteo storico composto da circa 1.000 rievocatori in costume. Partenza alle 11.00 circa dal Circo Massimo. Dopo aver percorso via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, Colosseo, via dei Fori Imperiali, via San Pietro in Carcere, via del Campidoglio, via Teatro di Marcello, via Luigi Petroselli, via dei Cerchi, il corteo termina, alle 13.30 circa, al Circo Massimo. Nel pomeriggio, le esibizioni dei gruppi storici partecipanti si concludono con la ricostruzione della battaglia di Bedriaco.

Venite a scoprire e conoscere il più antico teatro di Roma, il Teatro Valle Franca Valeri, inaugurato nel 1727 con la visita guidata in programma alle 19 (disponibile allo stesso orario fino a domenica 24 aprile), dal titolo Viaggio al centro del teatro. Potrete scoprire i segreti di attori, registi e tecnici e le abitudini degli spettatori (prenotazione obbligatoria online su www.teatrodiroma.net).

Le iniziative per il 2775˚ Natale di Roma sono promosse da Roma Capitale in collaborazione con l’ Istituzione Sistema Biblioteche di Roma, la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali, i Municipi I, VI, VIII, IX, X, XV, il Gruppo Storico Romano e con alcune delle principali istituzioni culturali cittadine: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Azienda Speciale Palaexpo, Casa del Cinema, Fondazione Cinema per Roma, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Villa Pamphilj. Comunicazione a cura di Zètema Progetto Cultura.

La giornata di festa del 21 aprile comincia alle ore 8.30 con la deposizione da parte del Sindaco di una corona di alloro al Sacello del Milite Ignoto, presso l’Altare della Patria. La Cerimonia si svolge alla presenza del Comandante del Comando Militare della Capitale e del Comandante del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, con il Gonfalone di Roma Capitale scortato dal Drappello d’Onore, la Bandiera d’Istituto e la Banda musicale.

Informazioni e aggiornamenti su www.comune.roma.it e www.culture.roma.it – #NatalediRoma2022