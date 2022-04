La navicella cinese Tianzhou-2 rientra nell’atmosfera terrestre, pioggia di detriti nel Sud Pacifico

MeteoWeb

La China Manned Space Agency ha reso noto che la navicella cargo cinese Tianzhou-2 ha effettuato il rientro nell’atmosfera terrestre, controllata da terra, alle ore 18:40 di Pechino (10:40 UTC, 12:40 ora italiana). La CMSA ha specificato che la gran parte del veicolo spaziale è bruciata nel corso del processo, mentre una piccola quantità di detriti è precipitata nell’area pianificata, in sicurezza, nel Sud Pacifico.

Tianzhou-2 è la prima navicella cargo inviata in orbita durante la costruzione della stazione spaziale cinese Tiangong. E’ stata lanciata il 29 maggio 2021, con a bordo 6,8 tonnellate di forniture per la nuova stazione. Il 27 marzo 2022, Tianzhou-2 si è sganciata dal modulo centrale della stazione spaziale Tiangong dopo aver completato tutti i compiti programmati, ha comunicato la CMSA.

L’equipaggio Shenzhou-13 pronto al rientro

Dopo il rientro in atmosfera della navicella cargo Tianzhou-2, gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-13 si stanno preparando per fare ritorno sulla Terra: lo ha confermato la China Manned Space Agency, precisando che i membri dell’equipaggio – Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu – sono tutti in buone condizioni di salute e hanno in programma di tornare sulla Terra a metà aprile.

I taikonauti sono partiti lo scorso 16 ottobre 2021 per un soggiorno di sei mesi, periodo che ha segnato la durata più lunga in assoluto nel programma spaziale con equipaggio del Paese. I tre hanno completato molteplici compiti nel corso degli ultimi mesi, tra cui due attività extraveicolari, due conferenze scientifiche dal vivo nonché una serie di esperimenti e progetti applicativi sci-tech.