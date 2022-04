Straordinaria scoperta in Spagna: una necropoli fenicia “senza precendenti”

MeteoWeb

Degli operai impegnati nel rifacimento della rete idrica nel Sud della Spagna si sono imbattuti in una necropoli “senza precedenti” e ben conservata, composta da volte sotterranee in calcare, dove i Fenici che vivevano nella penisola iberica 2.500 anni fa deposero i loro morti.

Gli archeologi che stanno esplorando il sito – che è stato scoperto tra le rovine romane nella città di Osuna, 90 km a est di Siviglia – affermano che il cimitero fenicio-cartaginese risale al IV o V secolo a.C. ed è molto insolito in quanto tali siti si trovano in genere nelle zone costiere e non nell’entroterra. Sebbene le rovine locali della città romana di Urso siano ben note, la scoperta della necropoli fenicia ha sbalordito archeologi e gente del posto. Gli unici reperti simili sono stati fatti intorno alla costa di Cadice, fondata dai Fenici nel 1100 aC e che è una delle più antiche città ininterrottamente abitate d’Europa.

Rilievi preliminari hanno finora portato alla luce otto volte funerarie, scale e aree che si pensa servissero da atri. Il dipartimento della cultura e del patrimonio storico del governo regionale andaluso, che sta supervisionando gli scavi, ha affermato che i suoi archeologi hanno scoperto “una serie di resti di indiscutibile valore storico” che erano “senza precedenti nell’entroterra dell’Andalusia“.

L’archeologo capo, Mario Delgado, ha descritto la scoperta come molto significativa e molto inaspettata. “Per trovare una necropoli di epoca fenicia e cartaginese con queste caratteristiche – con otto tombe a pozzo, atri e scale di accesso – si dovrebbe guardare alla Sardegna o anche alla stessa Cartagine“, ha spiegato. “Pensavamo di trovare resti dell’età imperiale romana, più in sintonia con l’ambiente circostante, quindi siamo rimasti sorpresi quando abbiamo trovato queste strutture scavate nella roccia – ipogei [volte sotterranee] – perfettamente conservate sotto i livelli romani”.

Rosario Andújar, sindaco di Osuna, ha affermato che il ritrovamento ha già sollecitato un riesame della storia della zona. “Sappiamo tutti che è molto probabile che gli scavi in ​​alcune parti della nostra città riportino alla luce resti che hanno vari gradi di valore storico, ma non siamo mai andati così in profondità prima“, ha detto Andújar, che ha visitato il sito lunedì. La nuova testimonianza di una presenza fenicio-cartaginese nell’area, ha aggiunto Andújar, “non cambia la storia, ma cambia ciò che fino ad ora sapevamo sulla storia di Osuna, e potrebbe essere un punto di svolta”. Il sindaco ha affermato che, sebbene fossero necessarie ulteriori ricerche, la natura lussuosa della necropoli suggeriva che fosse stata costruita per coloro che si trovavano al “livello più alto” della gerarchia sociale. “L’operazione non è ancora finita e c’è ancora molto da scoprire“, ha detto. “Ma il team ha già fornito informazioni affidabili che attestano l’importanza storica di tutto questo. Sia le tombe stesse che gli spazi rituali che vengono esaminati suggeriscono che questo non fosse un vecchio luogo di sepoltura”.

Osuna, che ha una popolazione di quasi 18.000 abitanti, è salita alla ribalta della cronaca mondiale già otto anni fa quando parti della quinta stagione di Game of Thrones erano state girate in città .