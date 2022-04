Maltempo, torna la neve in Valle d’Aosta: bufere in quota, fiocchi anche nel capoluogo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un vortice freddo di matrice scandinava ha raggiunto la Francia settentrionale, con condizioni spiccatamente invernali già da ieri su tutta l’Europa centro-settentrionale. Per l’Italia, sarà un weekend invernale, con nevicate diffuse, ma già oggi si iniziano a sentire i primi effetti. È tornata la neve in Valle d’Aosta e non solo in quota.

Champoluc, località a 1.560 metri di quota nell’alta Val d’Ayas, si ritrova sotto una spettacolare bufera di neve: in poche ore, si sono accumulati oltre 30cm di neve fresca (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Forte nevicata, con -8°C, anche a Cervinia (2.050 metri s.l.m.). Ma la neve si è spinta anche più in basso, arrivando fino alla città di Aosta (583 metri s.l.m.), dove adesso ci sono appena +1°C.

