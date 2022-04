La neve fa bene al grano: i vantaggi del manto nevoso per la produttività

MeteoWeb

In che modo il cambiamento climatico influenzerà le colture svernanti è tema dibattuto perché molte dinamiche sono in gran parte sconosciute a causa delle interazioni complesse e poco studiate tra temperatura, precipitazioni e manto nevoso. L’aumento della temperatura media invernale dovrebbe rilasciare ancora i limiti del freddo, con conseguente riduzione dello spessore del manto nevoso indotta dal riscaldamento, che dovrebbe portare a una diminuzione degli effetti di isolamento e a una maggiore esposizione al gelo. In uno studio pubblicato su Nature, utilizzando modelli statistici, un’equipe di ricercatori ha dimostrato che la presenza di manto nevoso ha indebolito la sensibilità della resa allo stress da congelamento del 22% nel periodo 1999–2019.

“Entro il 2080-2100, prevediamo che la riduzione dell’isolamento del manto nevoso compenserà fino a un terzo del vantaggio di rendimento dalla riduzione dello stress da gelo negli Stati Uniti – spiegano gli autori dello studio -. Inoltre, dal periodo 2080–2100 il futuro declino della stagione di crescita del grano, le nevicate (fonte dello scioglimento della neve) determineranno una perdita di resa maggiore, traendo però vantaggio dall’aumento delle precipitazioni. Considerare esplicitamente questi fattori è fondamentale per prevedere gli impatti dei cambiamenti climatici sulla produzione invernale di grano nelle regioni innevate”.

Il riscaldamento del clima è stato più evidente in inverno che in altre stagioni, soprattutto nelle regioni fredde settentrionali. Lo stress da congelamento per i raccolti dovrebbe diminuire con inverni più caldi, il che motiva un forte interesse da parte del settore agricolo per l’espansione delle superfici coltivate annuali e perenni invernali. I vantaggi possono maturare direttamente dal maggiore ritorno economico della crescente liquidità invernale delle colture (ad esempio semi oleosi e cereali invernali) o indirettamente tramite l’aggiunta di colture di copertura invernale (ad esempio loietto e trifoglio) in rotazioni che possono migliorare la salute del suolo e aumentare le rese di colture estive. Tuttavia, un corpus crescente di letteratura considera che gli aumenti delle temperature invernali non possono essere considerati da soli senza includere gli impatti dei cambiamenti coincidenti con maggiori precipitazioni e neve. Gli impatti di questi processi invernali sono poco studiati e questo potrebbe compromettere o amplificare alcuni dei presunti vantaggi di riscaldamento per le colture invernali.